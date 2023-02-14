أسعار الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 14 فبراير 2023

سجلت أسعار الذهب اليوم في العراق، الثلاثاء 14 فبراير، ارتفاع نسبي مع بداية جلسات التداول تناسباً مع صعود مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,862.30 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 86,953.05 دينار عراقي، ما يُعادل 59.87 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 14 فبراير في العراق عند 79,706.97 دينار عراقي، ما يُعادل 54.88 دولار.

أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 76,083.92 دينار عراقي، ما يُعادل 52.39 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في العراق عند 65,214.79 دينار عراقي، ما يُعادل 44.91 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 50,722.62 دينار عراقي، بما يُعادل 34.93 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 43,476.53 دينار عراقي، ما يُعادل 29.94 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,704,544.34 دينار عراقي، بما يُعادل 1,862.30 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 14 فبراير في العراق عند 86,953,054.80 دينار عراقي، بما يُعادل 59,874.29 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في العراق عند 608,671.38 دينار عراقي، أي ما يُعادل 419.12 دولار.