أسعار الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 2 مايو 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 2 مايو ارتفاع مؤقت مع بداية جلسات التداول تناسباً مع صعود مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,984.52 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 93,153.26 دينار عراقي، ما يُعادل 63.80 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 2 مايو في العراق عند 85,390.49 دينار عراقي، ما يُعادل 58.49 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم في العراق

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 81,509.10 دينار عراقي، ما يُعادل 55.83 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في العراق عند 69,864.95 دينار عراقي، ما يُعادل 47.85 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 54,339.40 دينار عراقي، بما يُعادل 37.22 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,897,392.48 دينار عراقي، بما يُعادل 1,984.52 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو في العراق عند 93,153,261.85 دينار عراقي، بما يُعادل 63,803.75 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في العراق عند 652,072.83 دينار عراقي، أي ما يُعادل 446.64 دولار.