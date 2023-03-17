أسعار الذهب اليوم في العراق الجمعة 17 مارس 2023

سجل سعر الذهب اليوم في العراق الجمعة 17 مارس، ارتفاعاً ملحوظاً في مستهل جلسات التداول تناسباً مع ارتفاع مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,930.55 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

أسعار الذهب اليوم في العراق اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 90,479.32 دينار عراقي، ما يُعادل 62.07 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 17 مارس في العراق عند 82,939.37 دينار عراقي، ما يُعادل 56.90 دولار.

أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 21

جاء سعر الذهب اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 79,169.40 دينار عراقي، ما يُعادل 54.31 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في العراق عند 67,859.49 دينار عراقي، ما يُعادل 46.55 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 52,779.60 دينار عراقي، بما يُعادل 36.21 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 45,239.66 دينار عراقي، ما يُعادل 31.03 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,814,223.44 دينار عراقي، بما يُعادل 1,930.55 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 17 مارس في العراق عند 90,479,317.12 دينار عراقي، بما يُعادل 62,068.58 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الجمعة في العراق عند 633,355.22 دينار عراقي، أي ما يُعادل 434.48 دولار.