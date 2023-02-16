أسعار الذهب اليوم في العراق الخميس 16 فبراير 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في العراق، الخميس 16 فبراير، انخفاض نسبي مع بداية جلسات التداول تناسباً مع تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,834.78 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 86,151.98 دينار عراقي، ما يُعادل 58.99 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس 16 فبراير في العراق عند 78,972.65 دينار عراقي، ما يُعادل 54.07 دولار.

أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 21

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 75,382.99 دينار عراقي، ما يُعادل 51.62 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في العراق عند 64,613.99 دينار عراقي، ما يُعادل 44.24 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 50,255.32 دينار عراقي، بما يُعادل 34.41 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 43,075.99 دينار عراقي، ما يُعادل 29.49 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الخميس في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,679,628.25 دينار عراقي، بما يُعادل 1,843.78 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 16 فبراير في العراق عند 86,151,984.50 دينار عراقي، بما يُعادل 58,989.50 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الخميس في العراق عند 603,063.89 دينار عراقي، أي ما يُعادل 412.96 دولار.