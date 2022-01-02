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أسعار الذهب اليوم في دبي: سعر الجرام عيار 24 يرتفع إلى 221 درهم

منشور 02 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:12
أسعار الذهب اليوم في دبي: سعر الجرام عيار 24 يرتفع إلى 221 درهم
تحصل  التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.
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تم تحديث الأسعار آخر مرة يوم الأحد 1 يناير الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

سجلت  أسعار الذهب اليوم في دبي (الثاني من يناير) ارتفاعاً حيث وصل سعر جرام عيار 24 إلى 221 درهم إماراتي.

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تحصل  التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.

أسعار الذهب اليوم في دبي

أسعار الذهب في دبي - الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والروبية الهندية والريال السعودي


كانت أسعار الصرف المستخدمة على النحو التالي:

  • دولار أمريكي - 1 دولار أمريكي = 3.673 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 0.272 دولار أمريكي
  • اليورو - يورو واحد (يورو) = 4.167 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 0.240 يورو
  • الجنيه البريطاني - الجنيه البريطاني = 4.960 / 1 درهم إماراتي = 0.202 جنيه إسترليني
  • الروبية الهندية - 1 روبية هندية (INR) = 0.049 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 20.277 روبية هندية
  • ريال سعودي - 1 ريال سعودي = 0.978 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 1.022 ريال سعودي

تم تحديث الأسعار آخر مرة يوم الأحد 1 يناير الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

كلمات دالة:أسعار الذهب

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