أسعار الذهب اليوم في دبي: سعر الجرام عيار 24 يستقر عند 218 درهم

شهدت أسعار الذهب اليوم في دبي (الخامس من يناير) انخفاضاً قوياً حيث يتم تداول سعر جرام عيار 24 بنحو 218.50 درهم إماراتي.

تحصل التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.

أسعار الذهب اليوم في دبي

سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 218.50 درهم إماراتي

سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 205.25 درهم إماراتي

سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 195.75 درهم إماراتي اقرأ ايضاً أسعار الذهب اليوم في دبي: سعر الجرام عيار 24 يثبت على 221 درهم

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 167.75 درهم اماراتي.

أسعار الذهب في دبي - الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والروبية الهندية والريال السعودي



كانت أسعار الصرف المستخدمة على النحو التالي:

دولار أمريكي - 1 دولار أمريكي = 3.673 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 0.272 دولار أمريكي

اليورو - يورو واحد (يورو) = 4.167 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 0.240 يورو

الجنيه البريطاني - الجنيه البريطاني = 4.960 / 1 درهم إماراتي = 0.202 جنيه إسترليني

الروبية الهندية - 1 روبية هندية (INR) = 0.049 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 20.277 روبية هندية

ريال سعودي - 1 ريال سعودي = 0.978 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 1.022 ريال سعودي

تم تحديث الأسعار آخر مرة يوم الثلاثاء 5 يناير الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.