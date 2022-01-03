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أسعار الذهب اليوم في دبي: سعر الجرام عيار 24 يثبت على 221 درهم

منشور 03 كانون الثّاني / يناير 2022 - 01:59
أسعار الذهب اليوم في دبي: سعر الجرام عيار 24 يثبت على 221 درهم
تم تحديث الأسعار آخر مرة يوم الاثنين 3 يناير الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.
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ثبتت أسعار الذهب اليوم في دبي (الثالث من يناير) حيث يتم تداول سعر جرام عيار 24 بنحو 221 درهم إماراتي.

ثبتت أسعار الذهب اليوم في دبي (الثالث من يناير) حيث يتم تداول سعر جرام عيار 24 بنحو 221 درهم إماراتي.

اقرأ ايضاًأسعار الذهب اليوم في دبي: سعر الجرام عيار 24 يرتفع إلى 221 درهمأسعار الذهب اليوم في دبي: سعر الجرام عيار 24 يرتفع إلى 221 درهم

تحصل  التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.

أسعار الذهب اليوم في دبي

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 221.75 درهم إماراتي    

  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 207.25 درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 198 درهم إماراتي

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  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 169 درهم اماراتي.

أسعار الذهب في دبي - الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والروبية الهندية والريال السعودي


كانت أسعار الصرف المستخدمة على النحو التالي:

  • دولار أمريكي - 1 دولار أمريكي = 3.673 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 0.272 دولار أمريكي
  • اليورو - يورو واحد (يورو) = 4.167 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 0.240 يورو
  • الجنيه البريطاني - الجنيه البريطاني = 4.960 / 1 درهم إماراتي = 0.202 جنيه إسترليني
  • الروبية الهندية - 1 روبية هندية (INR) = 0.049 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 20.277 روبية هندية
  • ريال سعودي - 1 ريال سعودي = 0.978 درهم إماراتي / 1 درهم إماراتي = 1.022 ريال سعودي

تم تحديث الأسعار آخر مرة يوم الاثنين 3 يناير الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

كلمات دالة:أسعار الذهب

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