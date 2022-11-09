أسعار الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 9 نوفمبر 2022

شهدت أسعار الذهب اليوم في سوريا، الأربعاء 9 نوفمبر ارتفاعاً طفيفاً خلال التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع تباين سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1711.94 دولار للأوقية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

سجل سعر الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 286000 ليرة للشراء، مقابل 289000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الأربعاء عند مستوى 263000 ليرة للشراء، مقابل 265000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

جاء سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 اليوم في الأسواق عند مستوى 251000 ليرة للشراء، مقابل 253000 ليرة للبيع.

أسعار الذهب اليوم في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في سوريا عند مستوى 216000 ليرة للشراء، مقابل 217000 ليرة للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا

جاء سعر أونصة الذهب في سوريا اليوم الأربعاء عند مستوى 8800000 ليرة للشراء، مقابل 8850000 ليرة للبيع.

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم

وصل سعر الليرة الذهب اليوم الأربعاء في سوريا عند 1980000 ليرة سورية للشراء، مقابل 1985000 ليرة للبيع.