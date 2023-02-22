شهدت أسعار الذهب اليوم في عمان الأربعاء 22 فبراير 2023، استقراراً بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 1,835.24 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في عمان اليوم

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في عمان الأربعاء 22 فبراير 2023، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بالإضافة إلى بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 22.72 ريال عماني ما يُعادل 59.00 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 20.82 ريال عماني، ما يُعادل 54.09 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 19.88 ريال عماني، ما يُعادل 51.63 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 17.04 ريال عماني، ما يُعادل 44.25 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 13.25 ريال عماني، ما يُعادل 34.42 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 11.36 ريال عماني، ما يُعادل 29.50 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء في سلطنة عمان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 22 فبراير في سلطنة عمان عند 706.60 ريال عماني، بما يُعادل 1,835.24 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

جاء سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الأربعاء 22 فبراير عند 22,717.70 ريال عماني، ما يُعادل 59,004.24 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 159.02 ريال عماني، أي ما يُعادل 413.04 دولار.