سجلت أسعار الذهب اليوم في عمان الثلاثاء 14 مارس 2023، انخفاضاً طفيفاً بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 1,908.43 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في عمان

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في عمان الثلاثاء 14 مارس 2023، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 23.62 ريال عماني ما يُعادل 61.36 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 21.65 ريال عماني، ما يُعادل 56.24 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 20.67 ريال عماني، ما يُعادل 53.69 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 17.72 ريال عماني، ما يُعادل 46.02 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 13.78 ريال عماني، ما يُعادل 35.79 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 11.81 ريال عماني، ما يُعادل 30.68 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء في سلطنة عمان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 14 مارس في سلطنة عمان عند 734.73 ريال عماني، بما يُعادل 1,908.43 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

جاء سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 14 مارس عند 23,622.10 ريال عماني، ما يُعادل 61,357.40 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 165.35 ريال عماني، أي ما يُعادل 429.52 دولار.