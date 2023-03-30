شهد سعر الذهب اليوم في عمان الخميس 30 مارس 2023، ارتفاع طفيف بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع صعود مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 1,968.52 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في عمان

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في عمان الخميس 30 مارس 2023، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 24.37 ريال عماني ما يُعادل 63.29 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 22.34 ريال عماني، ما يُعادل 58.02 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 21.32 ريال عماني، ما يُعادل 55.38 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 18.27 ريال عماني، ما يُعادل 47.47 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 14.21 ريال عماني، ما يُعادل 36.92 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 12.18 ريال عماني، ما يُعادل 31.64 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس في سلطنة عمان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 30 مارس في سلطنة عمان عند 757.86 ريال عماني، بما يُعادل 1,968.52 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

جاء سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الخميس 30 مارس عند 24,365.75 ريال عماني، ما يُعادل 63,289.34 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 170.56 ريال عماني، أي ما يُعادل 443.04 دولار.