أسعار الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 16 نوفمبر 2022

شهدت أسعار الذهب اليوم في لبنان، الأربعاء 16 نوفمبر ارتفاعاً طفيفاً مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، بالتناسب مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند 1773.26 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية نعرض لكم بياناًً عن متوسط أسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 86444.38 ليرة لبنانية، بما يُعادل (57.01 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 79240.68 ليرة لبنانية، بما يُعادل (52.26 دولار).

جاء سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 75638.83 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.89 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 64833.28 ليرة لبنانية، ما يُعادل (42.76 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 50425.89 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (33.26 دولار).

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 43222.19 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (28.51 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في لبنان

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 عند 2688722.65 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1773.26 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر جنيه الذهب الذهب اليوم الأربعاء 16 نوفمبر عند 605110.63 ليرة، بما يُعادل (399.12 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 16 نوفمبر في لبنان عند 86444376.03 ليرة، ما يُعادل 57011.59 دولار.