أسعار الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 9 نوفمبر 2022

شهدت أسعار الذهب اليوم في لبنان، الأربعاء 9 نوفمبر ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية، تناسباً مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند 1709.40 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية نعرض لكم بياناً عن متوسط أسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 82553.11 ليرة لبنانية، بما يُعادل (54.96 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 75673.68 ليرة لبنانية، بما يُعادل (50.38 دولار).

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 72233.97 ليرة لبنانية، بما يُعادل (48.09 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 61914.83 ليرة لبنانية، ما يُعادل (41.22 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 48155.98 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (32.06 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في لبنان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 9 نوفمبر 2022 عند 2567401.71 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1709.40 دولار).

سعر الجنية الذهب في لبنان

جاء سعر الجنيه الذهب الذهب اليوم الأربعاء 9 نوفمبر عند 587363 ليرة، بما يُعادل (385.66 دولار).

اسعار كيلو الذهب اليوم الأربعاء في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 9 نوفمبر في لبنان عند 83907023 ليرة، ما يُعادل 55093 دولار.