سجل سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 14 مايو 2023، استقرار مؤقت في مستهل التعاملات الصباحية تناسباً مع استقرار سعر الدولار في مصر اليوم في البنك المركزي المصري، في ظل ثبات مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 2,012 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 14 مايو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد نحو 2,686 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,743 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,462 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,514 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 14 مايو في مصر نحو 2,350 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,400 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2,014 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,057 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,567 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,600 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأحد 14 مايو 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأحد (بيع) = 83,526 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأحد (شراء) = 85,303 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 14 مايو 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 18,800 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 19,200 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الأحد 14 مايو 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) الأحد نحو 2,685,714 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,742,857 جنيهاً مصرياً للشراء.