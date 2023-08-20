أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 20 أغسطس 2023.. بدون مصنعية

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، الأحد 20 أغسطس 2023، استقرار نسبي مع بداية التعاملات الصباحية، بعد انخفاض كبير شهده سعر الذهب على مدار الأيام الماضية في ظل تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,891 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 20 أغسطس 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب هذا بجانب بيان سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد عند 2,549 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,571 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,336 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,357 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر نحو 2,230 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,250 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,911 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,929 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,487 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,500 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,840 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,000 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 79,261 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 79,971 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,548,571 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,571,429 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.