سجل سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7 مايو 2023، ارتفاع مؤقت في مستهل التعاملات الصباحية تناسباً مع استقرار سعر الدولار في مصر اليوم في البنك المركزي المصري، في ظل استقرار مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 2,019 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 7 مايو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد نحو 2,960 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,983 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,713 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,734 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 7 مايو في مصر نحو 2,590 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,610 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2,220 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,237 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,727 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,740 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الاثنين 7 مايو 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الاثنين (بيع) = 92,056 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الاثنين (شراء) = 92,767 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 7 مايو 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 20,720 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 20,880 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 7 مايو 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) الاثنين نحو 2,960,000 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,982,857 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.