أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16 أغسطس 2023.. بعد التحرك الأخير

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، الأربعاء 16 أغسطس 2023، ارتفاع نسبي مع بداية التعاملات الصباحية، بعد اضطراب كبير شهده سعر الذهب على مدار الأيام الماضية في ظل تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,905 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16 أغسطس 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب هذا بجانب بيان سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء عند 2,543 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,566 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,321 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,352 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر نحو 2,225 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,245 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,907 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,924 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,483 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,497 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,800 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 17,960 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 79,083 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 79,794 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023

جاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,542,857 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,565,714 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.