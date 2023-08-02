أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 2 أغسطس 2023.. فرصة للشراء

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، الأربعاء 2 أغسطس 2023، انخفاضاً مع بداية التعاملات الصباحية، على نفس تعاملات أمس، في ظل تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,950 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 2 أغسطس 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب هذا بجانب بيان سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء نحو 2,449 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,461 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,245 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,256 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر نحو 2,143 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,153 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,837 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,845 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,429 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,435 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,144 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 17,224 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 76,168 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 76,524 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

شهد سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,449,143 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,460,571 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.