أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 12 يونيو 2023 قبل اجتماع المركزي

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، الاثنين 12 يونيو 2023، استقرارا حذر مع بداية التعاملات الصباحية، مع ترقب لاجتماع المركزي المصري، في ظل استمرار انخفاض مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,961 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 12 يونيو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين نحو 2,651 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,663 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,430 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,441 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في مصر نحو 2,320 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,330 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,989 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,997 جنيهاً مصرياً للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,547 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,553 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 12 يونيو 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 18,560 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,640 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الاثنين 12 يونيو 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الاثنين (بيع) = 82,549 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الاثنين (شراء) = 82,815 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 12 يونيو 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,651,429 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,662,857 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.