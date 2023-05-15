شهد سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 15 مايو 2023، استقرار نسبي مع بداية التعاملات الصباحية تناسباً مع استقرار سعر الدولار في مصر اليوم في البنك المركزي المصري، وارتفاع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 2,015 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 15 مايو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد نحو 2,629 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,674 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,410 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,451 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 15 مايو في مصر نحو 2,300 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,340 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,971 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,006 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,533 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,560 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 مايو 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الاثنين (بيع) = 81,749 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الاثنين (شراء) = 83,170 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 15 مايو 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 18,400 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,720 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 15 مايو 2023

جاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) الاثنين نحو 2,628,571 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,674,286 جنيهاً مصرياً للشراء.