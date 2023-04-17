أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 17 أبريل 2023.. الآن عيار 21 بيع وشراء

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 17 أبريل 2023، ارتفاعاً كبيراً في مستهل التعاملات الصباحية تناسباً مع تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 2,012 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 17 أبريل 2023

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17 أبريل 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالجنيه بيع وشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين نحو 2,651 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,686 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,430 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,462 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 17 أبريل في مصر نحو 2,320 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,350 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,989 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,014 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,547 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,567 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الاثنين 17 أبريل 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الاثنين (بيع) = 82,459 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الاثنين (شراء) = 83,526 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 17 أبريل 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 18,560 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,800 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 17 أبريل 2023

وصل سعر سبيكة الذهب (حجم 1 كيلو) اليوم الاثنين في مصر نحو 2,651,429 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,685,714 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.