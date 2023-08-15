أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15 أغسطس 2023.. مفاجأة في عيار 21!

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، الثلاثاء 15 أغسطس 2023، انخفاض نسبي مع بداية التعاملات الصباحية، بعد ارتفاع كبير شهده سعر الذهب على مدار اليومين الماضيين في ظل تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,907 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15 أغسطس 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب هذا بجانب بيان سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء عند 2,566 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,589 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,352 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,373 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر نحو 2,245 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,265 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,924 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,941 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,497 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,510 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,960 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,120 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 79,794 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 80,505 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

جاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,565,714 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,588,571 جنيهاً مصرياً للشراء.

كما نُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.