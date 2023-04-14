أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14 أبريل 2023.. الآن عيار 21 بيع وشراء

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14 أبريل 2023، استقرار نسبي في مستهل التعاملات الصباحية تناسباً مع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 2,042 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14 أبريل 2023

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14 أبريل 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالجنيه بيع وشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة نحو 2,594 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,617 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,378 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,399 جنيهاً مصرياً للشراء.

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 14 أبريل في مصر نحو 2,270 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,290 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,946 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,963 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,513 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,527 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الجمعة (بيع) = 80,682 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الجمعة (شراء) = 81,393 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 18,160 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,320 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

جاء سعر سبيكة الذهب (حجم 1 كيلو) اليوم الجمعة في مصر نحو 2,594,286 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,617,143 جنيهاً مصرياً للشراء.

كما نُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.