شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، الخميس 20 يوليو 2023، ارتفاعاً جديداً مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنةً بتعاملات أمس، في ظل ارتفاع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,978 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 20 يوليو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب هذا بجانب بيان سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس نحو 2,457 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,469 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,252 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,263 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر نحو 2,150 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,160 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,843 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,851 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,433 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,440 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 20 يوليو 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,200 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 17,280 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الخميس 20 يوليو 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 76,417 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 76,773 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 20 يوليو 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,457,143 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,468,571 جنيهاً مصرياً للشراء.

كما نُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.