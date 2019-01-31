أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى في 8 أشهر بفعل توقف رفع الفائدة الأميركية

قبعت أسعار الذهب اليوم الخميس، قرب أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار بعدما أوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) دورة تشديد سياسته النقدية، ليتجه المعدن صوب تحقيق رابع مكاسبه الشهرية على التوالي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1319.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش. وكان سعر المعدن صعد إلى أعلى مستوى منذ 11 أيار عند 1323.34 دولار أمس الأربعاء.

وزاد سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1318.60 دولار للأوقية

وارتفع السعر الفوري للذهب 2.8 بالمئة منذ بداية الشهر.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير أمس، لكنه قال إنه سيتحلى بالصبر في رفع تكاليف الاقتراض مجدداً هذا العام في الوقت الذي أشار فيه إلى زيادة الضبابية التي تكتنف الآفاق الاقتصادية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات رئيسية أخرى، بعدما أصدر مجلس الاحتياطي بيانه الذي يتسم بالحذر.

وعادة ما يرتفع الذهب بفعل توقعات خفض أسعار الفائدة، الذي يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائداً.

واستقر البلاديوم في المعاملات الفورية عند 1360.50 دولار للأوقية، بعدما لامس مستوى قياسياً مرتفعاً عند 1434.50 دولار في 17 يناير .

وانخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 16.01 دولار للأوقية، بعدما لامست 16.10 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى لها منذ تموز 2018.

ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 811.50 دولار للأوقية.

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