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أسعار الذهب ترتفع عند أعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر بسبب قضية "هواوي"

أسعار الذهب ترتفع عند أعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر بسبب قضية "هواوي"
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