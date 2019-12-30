أسعار الذهب تتجه نحو أعلى مستوى في شهرين

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين اليوم وسط تعاملات ضعيفة في نهاية العام في حين نزل الدولار بينما دفعت الضربات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط المستثمرين للاتجاه إلى المعدن الذي يعد ملاذا آمنا.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1513.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة سجل الذهب أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر عند 1515.80 دولار.

وفي المعاملات الآجلة في أمريكا نزل المعدن الأصفر 0.1 في المائة إلى 1516.60 دولار. كما دعم الذهب انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة ما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب نحو 18 في المائة منذ بداية العام ويتجه لتسجيل أفضل عام منذ 2010 ويرجع ذلك بصفة أساسية لحرب الرسوم التجارية بين الصين وأمريكا والمستمرة على مدى 17 شهرا وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.9 في المائة إلى 17.92 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 951 دولارا. وفقد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1903.39 دولار للأوقية.