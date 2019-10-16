أسعار الذهب تتجه نحو 1483 دولار بفعل توترات الخروج البريطاني

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن كانت قد نزلت بحوالي واحد بالمئة في الجلسة السابقة، وذلك بفعل حالة من الضبابية التي تكتنف مفاوضات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما يكبح الإقبال على المخاطرة مكاسب المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 07:25 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 في المئة إلى 1482.54 دولار للأوقية .

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1486.90 دولار للأوقية.

وقال متحدث بريطاني إنه من المقرر استئناف محادثات الخروج من التكتل في بروكسل اليوم الأربعاء بعد مفاوضات "بناءة" استمرت حتى وقت متأخر من أمس الثلاثاء ، بحسب ما نشرت "رويترز".

وكان ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي قد أوضح خلال اجتماع لوزراء التكتل في لوكسمبورج أنه إذا لم يتسن التوصل لاتفاق يوم الثلاثاء، فسيكون قد فات أوان إرسال أي شيء للقادة للموافقة عليه خلال القمة في بروكسل يومي الخميس والجمعة.

وتلقى الذهب أيضا بعض الدعم من توترات جديدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن هونج كونج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم الذي يشهد عجزا 0.2 في المئة إلى 1736.39 دولار للأوقية، ليحوم

قرب مستواه المرتفع القياسي عند 1793.93 دولار الذي بلغه أمس الثلاثاء.

ونزلت الفضة 0.5 في المئة إلى 17.29 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.7 في المئة إلى 882.49 دولار.