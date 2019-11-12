  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار الذهب تتراجع بـ0.3% وسط تفاؤل السوق حيال مفاوضات التجارة

أسعار الذهب تتراجع بـ0.3% وسط تفاؤل السوق حيال مفاوضات التجارة

منشور 12 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 09:20
نزل السعر الفوري للذهب 0.3 في المائة إلى 1451.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش
تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 في المائة إلى 1451.40 دولار للأوقية
أبرز العناوين
تراجع الذهب اليوم قبيل كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في نادي نيويورك الاقتصادي إذ يأمل المستثمرون في تعليقات إيجابية بشأن محادثات التجارة مع الصين

تراجع الذهب اليوم قبيل كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في نادي نيويورك الاقتصادي إذ يأمل المستثمرون في تعليقات إيجابية بشأن محادثات التجارة مع الصين.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3 في المائة إلى 1451.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 في المائة إلى 1451.40 دولار للأوقية.

وقالت هيلين لاو المحللة لدى أرجونوت سيكيوريتيز "يتوقع المستثمرون أخبارا إيجابية من ترامب بعد أن قال إن محادثات التجارة مع الصين تمضي بشكل جيد جدا، وفي الوقت الذي يقترب فيه موعد الحديث بشكل أكبر فإنه يؤثر سلبا على الذهب".

وسيحظى حديث ترمب بالنادي بمتابعة وثيقة من المستثمرين المتلهفين لأي أنباء إيجابية بشأن الحرب التجارية التي تخوضها إدارته منذ فترة طويلة مع الصين.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1696.07 دولار للأوقية بعد أن كان قد لامس أدنى مستوياته منذ 10 أكتوبر في الجلسة السابقة. وزاد البلاتين 0.4 في المائة إلى 879.15 دولار للأوقية بينما نزلت الفضة 0.2 في المائة إلى 16.83 دولار للأوقية.

المزيد: 
أسعار الذهب تتراجع مع دفعة من محادثات التجارة للأصول المرتفعة المخاطر
أرباح الذهب تنخفض بضغط من صعود الأسهم الآسيوية
أسعار الذهب تتحرك بنطاق محدود قبيل خفض محتمل للفائدة الأمريكية

 

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...