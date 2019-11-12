أسعار الذهب تتراجع بـ0.3% وسط تفاؤل السوق حيال مفاوضات التجارة

تراجع الذهب اليوم قبيل كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في نادي نيويورك الاقتصادي إذ يأمل المستثمرون في تعليقات إيجابية بشأن محادثات التجارة مع الصين.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3 في المائة إلى 1451.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 في المائة إلى 1451.40 دولار للأوقية.

وقالت هيلين لاو المحللة لدى أرجونوت سيكيوريتيز "يتوقع المستثمرون أخبارا إيجابية من ترامب بعد أن قال إن محادثات التجارة مع الصين تمضي بشكل جيد جدا، وفي الوقت الذي يقترب فيه موعد الحديث بشكل أكبر فإنه يؤثر سلبا على الذهب".

وسيحظى حديث ترمب بالنادي بمتابعة وثيقة من المستثمرين المتلهفين لأي أنباء إيجابية بشأن الحرب التجارية التي تخوضها إدارته منذ فترة طويلة مع الصين.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1696.07 دولار للأوقية بعد أن كان قد لامس أدنى مستوياته منذ 10 أكتوبر في الجلسة السابقة. وزاد البلاتين 0.4 في المائة إلى 879.15 دولار للأوقية بينما نزلت الفضة 0.2 في المائة إلى 16.83 دولار للأوقية.