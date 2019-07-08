أسعار الذهب تتعافى مع عودة الاهتمام إلى مخاوف النمو والفائدة الأمريكية

ارتفع الذهب اليوم الاثنين متعافيا من خسائره المبكرة ليتماسك فوق مستوى 1400 دولار المهم مع عودة الاهتمام إلى مخاوف النمو العالمي وخفض بنوك مركزية رئيسية لأسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1403.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:34 بتوقيت جرينتش.

وارتفع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1405.80 دولار للأوقية.

كما ساهم في صعود الذهب تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عدة أسابيع مما ساهم في أن يغير المعدن الثمين اتجاهه بعد هبوطه أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة إثر بيانات قوية للوظائف الأمريكية قلصت احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة كثيرا.

ومن شأن خفض أسعار الفائدة تقديم الدعم للذهب بسبب أنه يقلص تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وعلي صعيد المعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.5 بالمئة إلى 15.05 دولار للأوقية، بينما فقد البلاديوم 0.2 بالمئة إلي 1563.01 دولار.

وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 810.85 دولار مبتعدا عن أقل مستوى فيما يربو على أسبوع والذي لامسه في الجلسة السابقة.