أسعار الذهب ترتفع بفعل بيانات ضعيفة من الصين تكبح الشهية للمخاطرة

ارتفعت أسعار الذهب في ظل تراجع الأسهم الآسيوية بعد بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الصين كبحت الإقبال على المخاطرة وعززت الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة عند 1466.51 دولار للأونصة، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1467.10 دولار للأونصة.

وتراجعت البورصات الآسيوية بعد أن تباطأ نمو إنتاج المصانع الصينية بشكل فاق التوقعات بكثير في أكتوبر تشرين الأول، إذ يتعرض النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لضغوط بفعل ضعف الطلب العالمي والمحلي وحرب التجارة الصينية الأمريكية التي طال أمدها.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1726.50 دولار للأونصة، وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 16.98 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 876.35 دولار للأونصة.