أسعار الذهب ترتفع بفعل شكوك حيال اتفاق التجارة

ارتفع الذهب اليوم الاثنين تجاوزا أعلى سعر له في أسبوع اليوم الاثنين في تعاملات محدودة قبل عطلات رأس السنة والعام الجديد، مع تراجع الدولار قليلا ووسط استمرار الغموض بشأن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني.

وبحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1482.61 دولار للأوقية (الأونصة).

وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق لأعلى مستوى منذ 12 ديسمبر.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1486.10 دولار للأوقية.

وقال جون شارما/ الخبير الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني، "هناك بعض التحسن الشكلي (في أوضاع التجارة) لكن ليس هناك اتفاق شامل. ثانيا، الجميع يعرفون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع سعر الفائدة قريبا، مما يجعل الذهب في المتناول حقا".

الذهب، الذي يعتبر ملاذا آمنا للاستثمار في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، في طريقه لتسجيل أفضل سنة له منذ 2010.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1868.77 دولار للأوقية بعد أن انخفض بنسبة وصلت إلى خمسة بالمئة يوم الجمعة في موجة بيع لجني الأرباح تلت وصوله لسعر قياسي مرتفع.

وزادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.36 دولار للأوقية بعد أن ارتفعت في وقت سابق لأعلى سعر لها منذ السابع من نوفمبر، بينما زاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 918.59 دولار.ارتفع الذهب اليوم الاثنين تجاوزا أعلى سعر له في أسبوع اليوم الاثنين في تعاملات محدودة قبل عطلات رأس السنة والعام الجديد، مع تراجع الدولار قليلا ووسط استمرار الغموض بشأن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني.

وبحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1482.61 دولار للأوقية (الأونصة). وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق لأعلى مستوى منذ 12 ديسمبر.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1486.10 دولار للأوقية.

وقال جون شارما/ الخبير الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني، "هناك بعض التحسن الشكلي (في أوضاع التجارة) لكن ليس هناك اتفاق شامل. ثانيا، الجميع يعرفون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع سعر الفائدة قريبا، مما يجعل الذهب في المتناول حقا".

الذهب، الذي يعتبر ملاذا آمنا للاستثمار في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، في طريقه لتسجيل أفضل سنة له منذ 2010.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1868.77 دولار للأوقية بعد أن انخفض بنسبة وصلت إلى خمسة بالمئة يوم الجمعة في موجة بيع لجني الأرباح تلت وصوله لسعر قياسي مرتفع.

وزادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.36 دولار للأوقية بعد أن ارتفعت في وقت سابق لأعلى سعر لها منذ السابع من نوفمبر، بينما زاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 918.59 دولار.