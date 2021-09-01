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أسعار الذهب ترتفع في الإمارات اليوم

منشور 01 أيلول / سبتمبر 2021 - 10:50
أسعار الذهب ترتفع في الإمارات اليوم
سجل سعر الجرام عيار 22 نحو  196.93 درهم
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سجلت  أسعار الذهب في الإمارات بداية شهر سبتمبر اليوم (1 سبتمبر) ارتفاعاً  حتى الساعة 01:59 PM بتوقيت دولة الإمارات بارتفاع  

سجلت  أسعار الذهب في الإمارات بداية شهر سبتمبر اليوم (1 سبتمبر) ارتفاعاً  حتى الساعة 01:59 PM بتوقيت دولة الإمارات بارتفاع  ، حيث بلغت الأسعار كالتالي: 
سجل سعر الجرام عيار 22 نحو  196.93 درهم
سجل سعر الجرام  عيار 21 نحو 187.46 درهم للغرام.
سجل سعر الجرام الذهب عيار 18 نحو  160.86 درهم إماراتي
سجل جرام الذهب عيار 24 نحو  214.24 درهم. 

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