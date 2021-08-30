أسعار الذهب في الإمارات اليوم… انخفاض طفيف يلوح في الأفق

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سيطر انخفاض طفيف على أسعار الذهب في الإمارات اليوم 30 أغسطس،مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وجاء ذلك الهبوط وسط انخفاض أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.