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أسعار الذهب في الإمارات اليوم… انخفاض طفيف يلوح في الأفق

منشور 30 آب / أغسطس 2021 - 11:13
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
سجل سعر الجرام عيار 22 نحو  196.51 درهم إماراتي
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سيطر انخفاض طفيف على أسعار الذهب في الإمارات اليوم 30 أغسطس،مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وجاء ذلك الهبوط وسط انخفاض أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

سيطر انخفاض طفيف على أسعار الذهب في الإمارات اليوم 30 أغسطس،مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وجاء ذلك الهبوط وسط انخفاض أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

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سعر الذهب اليوم في الإمارات:

سجل سعر الجرام عيار 22 نحو  196.51 درهم إماراتي.

سجل سعر الجرام  عيار 21 نحو  187.58 درهم إماراتي.

سجل سعر الجرام الذهب عيار 18 نحو  160.78 درهم إماراتي
سجل جرام الذهب عيار 24 نحو  214.37 درهم إماراتي.

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كلمات دالة:أسعار الذهب

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