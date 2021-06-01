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أسعار الذهب ترتفع قرب أعلى مستوياتها في 5 أشهر بدعم هبوط الدولار

منشور 01 حزيران / يونيو 2021 - 08:11
أسعار الذهب ترتفع قرب أعلى مستوياتها في 5 أشهر بدعم هبوط الدولار
صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1910.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش.
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يونيو إلى أعلى مستوياتها في قرابة خمسة أشهر، مدعومة بانخفاض الدولار وتنامي الضغوط التضخمية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يونيو إلى أعلى مستوياتها في قرابة خمسة أشهر، مدعومة بانخفاض الدولار وتنامي الضغوط التضخمية، فيما ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الأمريكية لاستقاء مؤشرات بشأن مدى التعافي الاقتصادي العالمي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1910.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1913 دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وسجلت العملة الأميركية خسارتها الشهرية الثانية على التوالي.

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وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل نيسان، فيما تجاوز مقياس التضخم الأساسي هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%.

وسينصب تركيز المشاركين في السوق هذا الأسبوع على قراءات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة، منها بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4% إلى 28.17 دولار للأونصة، وذلك بعدما لامست أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.

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وارتفع البلاديوم 0.8% إلى 2852.93 دولار، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1188.86 دولار.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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