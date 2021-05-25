أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً جديداً مع تراجع الدولار

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا جديدا خلال التعاملات الأمريكية امس الاثنين لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر ونصف، على خلفية ضعف قيمة الدولار وتراجع العائد على سندات الخزانة طويلة الأجل.

كما ساهم تراجع قيمة العملات الرقمية المشفرة في تعزيز جاذبية المعدن الأصفر لدى المستثمرين.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 76ر89 نقطة خلال تعاملات الصباح قبل أن يقلص خسائره في ختام التعاملات ليسجل 85ر89 نقطة بانخفاض نسبته 2ر0% عن مستواه يوم الجمعة في ختام أسبوع التداول الماضي.

وارتفع سعر الذهب في نهاية التعاملات أمس بمقدار 80ر7 دولار أي بنسبة 4ر0% إلى 50ر1884 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يناير الماضي.

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 419ر0 دولار إلى 905ر27 دولار للأوقية تسليم يوليو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0445ر0 دولار إلى 5255ر4 دولار للرطل تسليم يوليو المقبل.

يأتي ذلك فيما تراجع العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية إلى 62ر1% قبل صدور سلسلة بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي ومنها مبيعات المساكن ومؤشر ثقة المستهلكين والطلب على السلع المعمرة والإنفاق الاستهلاكي والدخل الشخصي.