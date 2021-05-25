  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً جديداً مع تراجع الدولار

أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً جديداً مع تراجع الدولار

منشور 25 أيّار / مايو 2021 - 06:59
أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً جديداً مع تراجع الدولار
ارتفع سعر الذهب في نهاية التعاملات أمس بمقدار 80ر7 دولار أي بنسبة 4ر0% إلى 50ر1884 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يناير الماضي
أبرز العناوين
سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا جديدا خلال التعاملات الأمريكية امس الاثنين لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر ونصف، على خلفية ضعف قيمة الدولار وتراجع العائد على سندات الخزانة طويلة الأجل.

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا جديدا خلال التعاملات الأمريكية امس الاثنين لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر ونصف، على خلفية ضعف قيمة الدولار وتراجع العائد على سندات الخزانة طويلة الأجل.

اقرأ ايضاًأسعار الذهب ترتفع لليوم الخامس على التوالي أسعار الذهب ترتفع لليوم الخامس على التوالي

كما ساهم تراجع قيمة العملات الرقمية المشفرة في تعزيز جاذبية المعدن الأصفر لدى المستثمرين.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 76ر89 نقطة  خلال تعاملات الصباح قبل أن يقلص خسائره في ختام التعاملات ليسجل 85ر89 نقطة بانخفاض نسبته 2ر0% عن مستواه يوم الجمعة في ختام أسبوع التداول الماضي.

وارتفع سعر الذهب في نهاية التعاملات أمس بمقدار 80ر7 دولار أي بنسبة 4ر0% إلى 50ر1884 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يناير الماضي.

اقرأ ايضاًأسعار الذهب ترتفع لليوم الخامس على التوالي الذهب يرتفع لذروة 4 أشهر

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 419ر0 دولار إلى 905ر27 دولار للأوقية تسليم يوليو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0445ر0 دولار إلى 5255ر4 دولار للرطل تسليم يوليو المقبل. 

يأتي ذلك فيما تراجع العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية إلى 62ر1% قبل صدور سلسلة بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي ومنها مبيعات المساكن ومؤشر ثقة المستهلكين والطلب على السلع المعمرة والإنفاق الاستهلاكي والدخل الشخصي.

كلمات دالة:ارتفاع سعر الذهبانخفاض سعر الذهبسعر الذهبارتفاع الدولارانخفاض الدولار

Via SyndiGate.info


Copyright © 2021. Dubai Media Incorporated. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...