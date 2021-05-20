أسعار الذهب ترتفع لليوم الخامس على التوالي

واصلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعها ليوم التداول الخامس على التوالي خلال التعاملات الأمريكية أمس الأربعاء مع زيادة الطلب على المعدن الأصفر نتيجة تراجع أسعار الأسهم العالمية والانخفاض الحاد لسعر العملة الرقمية بتكوين.

في الوقت نفسه، حد تحسن الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى من ارتفاع الذهب. وارتفع مؤشر قيمة الدولار اليوم بواقع 95ر89 نقطة في بداية التعاملات.

وارتفع سعر الذهب أمس بمقدار 50ر13 دولار بنسبة 7ر0% إلى 50ر1881 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل وهو أعلى مستوى له منذ 7 يناير الماضي. وارتفع السعر خلال التعاملات أمس إلى 30ر1891 دولار للأوقية قبل أن يفقد جزءا من مكاسبه فيما بعد.

في الوقت نفسه، تراجع سعر الفضة بمقدار 308ر0 دولار؛ أي بنسبة 1ر1% إلى 025ر28 دولار للأوقية تسليم يوليو المقبل. وتراجع سعر النحاس بمقدار 1490ر0 دولار؛ أي بنسبة 2ر3% إلى 5765ر4 دولار للرطل تسليم يوليو المقبل.

وتراجع سعر العملة الرقمية الأشهر في العالم بتكوين خلال تعاملات اليوم إلى 31 ألف دولار للوحدة الواحدة وهو أقل مستوى له منذ فبراير الماضي كما يقل بنسبة 40% تقريبا عن أعلى مستوى للسعر.