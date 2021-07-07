أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع عوائد السندات الأمريكية

تماسكت أسعار الذهب الأربعاء 7 يوليو بالقرب من مستوى 1800 دولار الأونصة الهام من الناحية النفسية، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي المنعقد في يونيو لاستقاء مزيد من المؤشرات بشأن توقعات سياسته النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1797.84 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 يونيو عند 1814.78 دولار أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1799 دولارا للأونصة.

وعلقت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر، ويقلل انخفاض عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وينتظر المشاركون في السوق الآن محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي، والمقرر صدوره اليوم الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، والذي قد يلقي مزيدًا من الضوء على مسار سعر الفائدة بعد ميل من الفدرالي الأميركي للتشديد الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.15 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 2787.67 دولار، وهبط البلاتين 0.5% إلى 1086.38 دولار للأونصة.