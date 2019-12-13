أسعار الذهب تستقر وسط تراجع الدولار وصعود الأسهم

استقر الذهب اليوم الجمعة حيث عوض هبوط الدولار أثر الضغوط الناجمة عن تنامي الشهية للأصول عالية المخاطر عقب تقارير عن انفراجة في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية، في حين سجل البلاديوم ذروة جديدة.

وبحلول الساعة 08:28 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1469.90 دولار للأوقية، لكنه مرتفع حوالي 0.7 في المائة منذ بداية الأسبوع. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1474.40 دولار.

وقال دانييل هاينس المحلل في ايه.ان.زد "السوق مازالت حذرة... إلى أن نحصل على بعض المعلومات الإضافية بخصوص ما تم الاتفاق عليه، فإن المستثمرين لن يجازفوا بتكوين مراكز كبيرة في سوق الذهب."

كانت مصادر قالت أمس الخميس إن المفاوضين الأمريكيين يعرضون خفض الرسوم القائمة على السلع الصينية بما يصل إلى 50 في المائة وتعليق فرض رسوم جديدة تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

وصعد البلاديوم اثنين في المائة في المعاملات الفورية إلى 1977.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1979.50 دولار.

وفي ظل نقص معروض، ارتفع المعدن حوالي خمسة بالمئة هذا الأسبوع، مدعوما في الأساس بإغلاقات مناجم في المنتج الرئيسي جنوب إفريقيا.

وهبط البلاتين 0.7 في المائة إلى 936.91 دولار للأوقية، لكنه بصدد أفضل أسبوع له منذ نهاية أغسطس .

وانخفضت الفضة 0.1 في المائة إلى 16.92 دولار، لكن المعدن يتجه لتحقيق أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ نهاية أكتوبر .

