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أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً اليوم في الإمارات

منشور 21 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 09:29
ارتفعت  أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء ( الحادي والعشرين من ديسمبر ) حتى الساعة 1:01 PM بتوقيت دولة الإمارات.
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 212.36 درهم إماراتي    
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ارتفعت  أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء ( الحادي والعشرين من ديسمبر ) حتى الساعة 1:01 PM بتوقيت دولة الإمارات.

ارتفعت  أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء ( الحادي والعشرين من ديسمبر ) حتى الساعة 1:01 PM بتوقيت دولة الإمارات.

تحصل  التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 212.36 درهم إماراتي    
  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 194.66 درهم إماراتي
  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 185.82درهم إماراتي
  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 159.27 درهم إماراتي 
  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 123.87 درهم إماراتي 
  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 106.18 درهم إماراتي 
  • اسعار أوقية الذهب  6,604 درهم إماراتي      
  • اسعار جنيه الذهب 1,487 درهم إماراتي 
  • اسعار كيلو الذهب 212,355  درهم إماراتي     
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