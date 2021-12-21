أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً اليوم في الإمارات

أبرز العناوين
ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء ( الحادي والعشرين من ديسمبر ) حتى الساعة 1:01 PM بتوقيت دولة الإمارات.
ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء ( الحادي والعشرين من ديسمبر ) حتى الساعة 1:01 PM بتوقيت دولة الإمارات.
تحصل التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
- سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 212.36 درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 194.66 درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 185.82درهم إماراتي
- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 159.27 درهم إماراتي
- سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 123.87 درهم إماراتي
- سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 106.18 درهم إماراتي
- اسعار أوقية الذهب 6,604 درهم إماراتي
- اسعار جنيه الذهب 1,487 درهم إماراتي
- اسعار كيلو الذهب 212,355 درهم إماراتي
© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)