أسعار الذهب تصعد عالميا بينما تتراجع أسعار الفضة

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، محققة مكاسب بأكثر من دولارين ، فيما تراجعت معادن نفيسة أخرى علي رأسها الفضة.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، صعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.12% أو ما يعادل 2.05 دولار إلى 1774.12 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 10:28 صباحاً بتوقيت الإمارات .

وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.15% أو ما يعادل 2.8 دولار لتصل إلى 1787.5 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم بنسبة 1.16% إلى 2166 دولار، وتراجعت الفضة بنسبة 0.74% إلى 20.21 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.38% إلى 907.2 دولار.