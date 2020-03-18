أسعار الذهب تقفز مع تراجع الاندفاع صوب النقد

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ أدى تحفيز إضافي من الولايات المتحدة لتهدئة بعض المخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا وأوقف اتجاهاً لبيع المعادن النفيسة للحصول على النقد، على الرغم من أن صعود الدولار كبح المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1529.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، بعد أن زاد نحو واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1529.40 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس إن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي الأميركي لدعم السيولة ساعدت في المقابل المعدن الأصفر.

وقال "ذلك عزز المعنويات قليلاً ورأينا انحساراً لبعض ذلك السلوك، وهو أن تبيع الذهب ضمن أصول أخرى للعثور على النقد".



وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الثلاثاء، إنه سيعيد العمل بتسهيل تمويلي استخدمه خلال الأزمة المالية في 2008 لتقديم الائتمان مباشرة للشركات والأسر مع تنامي المخاوف بشأن أزمة سيولة بسبب الفيروس في الأيام القليلة الماضية.

وحوم الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع والذي بلغه أمس الثلاثاء مقابل عملات منافسة رئيسية، مما يرفع تكلفة الذهب للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1644.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 670.68 دولار.

وزادت الفضة 1.9 بالمئة إلى 12.83 دولار للأوقية بعد تراجعها على مدى ثماني جلسات.