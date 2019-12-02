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أسعار الذهب تنخفض بفعل قوة الدولار وبيانات صينية إيجابية

منشور 02 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 09:24
طلب المستثمرين على الذهب تعرض لضغوط بفعل صعود الدولار مما يزيد تكلفة الذهب على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى
فقد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5 % إلى 1466 دولارا
أبرز العناوين
نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1459.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش

تراجعت أسعار الذهب اليوم  مع تحول المستثمرين للأصول مرتفعة المخاطر وسط مؤشرات على نمو اقتصادي عقب تقارير تفيد توسع القطاع الصناعي في الصين وفي الوقت الذي يتسبب فيه ارتفاع الدولار في ضعف الطلب على المعدن الأصفر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1459.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش.

وفي وقت سابق، لامست الأسعار أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر .

وفقد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5 % إلى 1466 دولارا.

وحفز المستثمرين لشراء الأسهم توسع غير متوقع لأنشطة المصانع خلال نوفمبر في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للذهب.

وجاء ذلك عقب بيانات حكومية رسمية يوم السبت أشارت لنمو أيضا.

لكن طلب المستثمرين على الذهب تعرض لضغوط بفعل صعود الدولار مما يزيد تكلفة الذهب على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.6 % إلي 16.93 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 896 دولارا وهبط ولبلاديوم 0.2 % إلى 1838.15 دولار.

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Via SyndiGate.info


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