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أسعار الذهب تنخفض دون 1500دولار بعد زيادة شهية المستثمرين للمخاطرة

منشور 10 أيلول / سبتمبر 2019 - 10:11
في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة، فقد الذهب 0.8 بالمئة ليصل إلى 1498.50 دولار للأوقية
في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة، فقد الذهب 0.8 بالمئة ليصل إلى 1498.50 دولار للأوقية
أبرز العناوين
هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى .10 دولار للأوقية (الأونصة)

نزلت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء مع استمرار تعزز شهية المستثمرين للمخاطرة بفضل آمال التحفيز العالمي وتوقعات بتهدئة محتملة في الحرب التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى .10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى منذ 13 أغسطس عند 1486 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وخسر الذهب نحو خمسة بالمئة منذ أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام في الرابع من الشهر الجاري عند 1557 دولارا.

وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة، فقد الذهب 0.8 بالمئة ليصل إلى 1498.50 دولار للأوقية.

وأحدثت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة اضطرابا في الأسواق العالمية منذ بدأت قبل أكثر من عام، مما أجج المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

غير أن الأسواق شعرت بارتياح بعد قرار الجانبين إجراء محادثات في واشنطن أوائل أكتوبر .

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلي 935.20 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم إلى 1542.34 دولار.

وخسرت الفضة 0.2 بالمئة لتصل إلى 17.92 دولار للأوقية.

 

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Via SyndiGate.info


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