أسعار الذهب تنخفض للمرة الأولى في أربع جلسات مع انتعاش الدولار

تراجعت أسعار الذهب، لتهبط للمرة الأولى في أربع جلسات، مع انتعاش الدولار من أدنى مستوياته في عدة أسابيع وسط احتدام توترات التجارة الصينية الأمريكية وفشل المعدن في اختراق مستوى مقاومة فني قوي.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 بالمئة عند 1283.38 دولار للأونصة، بعد ملامسة ذروته منذ 17 مايو أيار عند 1287.32 دولار.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1282.70 دولار للأونصة.

ومقابل سلة من ست عملات مناظرة، ارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 97.806 بعد ملامسة مؤشر العملة أدنى مستوياته منذ 16 مايو أيار عند 97.546 يوم الجمعة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.55 دولار للأونصة، في حين انخفض لبلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1331.50 دولار.