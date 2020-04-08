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أسعار الذهب تنخفض مع تجاوز الدولار مخاوف كورونا

منشور 08 نيسان / أبريل 2020 - 08:50
أسعار الذهب تنخفض مع تجاوز الدولار مخاوف كورونا
تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1646.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش
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تراجعت أسعار الذهب اليوم مع تفوق قوة الدولار وجني الأرباح على الاتجاه للعزوف عن المخاطر بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء العالم.

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع تفوق قوة الدولار وجني الأرباح على الاتجاه للعزوف عن المخاطر بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء العالم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1646.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، بعد الصعود إلى أعلى مستوى منذ العاشر من مارس آذار أمس الثلاثاء عند 1671.40 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1685.70 دولار للأوقية.

وصعد الدولار 0.1 بالمئة أمام عملات رئيسية، مما تسبب في ارتفاع تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى. وكان الدولار قد تكبد أمس الثلاثاء أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2197.09 دولار للأوقية، بينما جنى البلاتين 0.7 بالمئة ليصل إلى 739.02 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.05 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.

أسعار الذهب تنخفض من أعلى مستوى لها في شهر مع ارتفاع الأسهم
أسعار الذهب تنخفض بـ 0.3% مع احتفاظ الدولار بمكاسبه

Via SyndiGate.info


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