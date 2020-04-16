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أسعار الذهب تنخفض مع قوة الدولار

منشور 16 نيسان / أبريل 2020 - 08:31
أسعار الذهب تنخفض مع قوة الدولار
تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1714.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:41 بتوقيت جرينتش
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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار وبيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار وبيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح، لكن الخسائر كبحته،ا بيانات سلبية لمبيعات التجزئة والتصنيع صادرة عن الولايات المتحدة والتي أدت إلى تزايد المخاوف من ركود عالمي حاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1714.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:41 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن النفيس انخفض 0.7 بالمئة عند التسوية أمس الأربعاء لينهي مكاسب استمرت أربع جلسات على التوالي.

وصعد الذهب في العقود الأميريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1744.50 دولار للأوقية.
وعانت مبيعات التجزئة الأميركية تراجعاً قياسياً في مارس ونزل إنتاج المصانع بأكبر قدر منذ 1946، مما أثار مخاوف من انكماش الاقتصاد في الربع الأول بأشد وتيرة منذ عقود بفعل تأثير الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار الفيروس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2199.96 دولار للأوقية.
وتراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 15.33 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 777.98 دولار للأوقية.

أسعار الذهب تنخفض ومخاوف "كورونا" تكبح الخسائر
الذهب ينخفض مع جني المستثمرين للأرباح ومخاوف الركود تكبح المكاسب

Via SyndiGate.info


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