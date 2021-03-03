أسعار الذهب تنخفض نتيجة ضغوط بفعل ارتفاع عوائد الخزانة الأميركية

نزلت أسعار الذهب الأربعاء 3 مارس، لتهبط للجلسة السادسة في سبع جلسات، إذ ظل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا يتعرض لضغوط جراء توقعات بأن عوائد الخزانة الأميركية سترتفع بفضل المزيد من التحفيز الاقتصادي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1732.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 15 يونيو حزيران عند 1706.70 دولار أمس الثلاثاء. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1728.90 دولار.

ويتابع المستثمرون عن كثب تقدم مشروع قانون تحفيز أمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار، قبيل نقاش يجريه مجلس الشيوخ بشأن التشريع هذا الأسبوع.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية قرب مستويات 1.4% على الرغم من انخفاضها عن أعلى مستوي في عام الذي بلغته الأسبوع الماضي.

وبينما يُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع العوائد في الآونة الأخيرة هدد ذلك الوضع، إذ أنه يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وما زال مسؤولي الفدرالي الأميركي يقولون إنهم سيبقون على خططهم لتيسير السياسة النقدية كما هي في مواجهة فورة محتملة للتضخم هذا الربيع في اقتصاد يتلقى الدعم من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وإنفاق حكومي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5% إلى 26.62 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2372.98 دولار. ونزل البلاتين 0.3% إلى 1201.49 دولار.