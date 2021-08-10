أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى منذ 4 أشهر

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أربعة أشهر أثناء التعاملات يوم الاثنين. وكان هذا الهبوط بسبب بيانات الوظائف الأميركية القوية التي أثارت عاصفة من التوقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إجراءاته لدعم الاقتصاد في موعد أقرب من المتوقع.

ونزل الذهب في السوق الفورية 1.5 بالمئة إلى 1736.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 1440 بتوقيت غرينتش.

وهبطت الفضة 7.5 بالمئة إلى أدنى مستوى فيما يزيد على ثمانية أشهر عند 22.50 دولار للأوقية، قبل أن تقلص خسائرها إلى 3.1 بالمئة عند 23.58 دولار.

وكان الذهب قد هبط بما يزيد على اثنين في المئة يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل وظفوا أكبر عدد من العاملين في حوالي عام في يوليو تموز.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.16 بالمئة إلى 981.58 دولار للأوقية، بعد أن كان سجل في وقت سابق أقل سعر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020. وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2624.90 دولار.

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