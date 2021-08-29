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أسعار الذهب في الإمارات اليوم… الارتفاع يسيطر وسط تحسن الأسعار العالمية

إسراء عبيدات

إسراء عبيدات

منشور 29 آب / أغسطس 2021 - 09:32
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
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سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم ارتفاعاً، قياساً على تداولات يوم الجمعة الماضي، وذلك وسط تحسن الأسعار العالمية آخر جلسات نهاية الأسبوع الماضي، ويعتبر عيار 24 الأكثر انتشارا في دول الخليج العربي.

سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم ارتفاعاً، قياساً على تداولات يوم الجمعة الماضي، وذلك وسط تحسن الأسعار العالمية آخر جلسات نهاية الأسبوع الماضي، ويعتبر عيار 24 الأكثر انتشارا في دول الخليج العربي.

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سعر الذهب اليوم في الإمارات:

سجل سعر الجرام عيار 22 نحو  196.73 درهم. 
وسجل سعر الجرام  عيار 21 نحو 187.79درهم.
وسجل سعر الجرام الذهب عيار 18 قيراطاً 160.96 درهم. 

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 214.62 درهم.

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بينما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 15 درهماً.

 

 

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