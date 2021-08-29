أسعار الذهب في الإمارات اليوم… الارتفاع يسيطر وسط تحسن الأسعار العالمية

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سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم ارتفاعاً، قياساً على تداولات يوم الجمعة الماضي، وذلك وسط تحسن الأسعار العالمية آخر جلسات نهاية الأسبوع الماضي، ويعتبر عيار 24 الأكثر انتشارا في دول الخليج العربي.